Депутат Госдумы предложил ограничить продажу алкогольных напитков в Новый год

Ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников призвал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.

«Во время новогодних праздников нужно вводить ограничения на продажу алкоголя, а чтобы граждане не „спивались“, все культурно-массовые мероприятия в это время должны быть бесплатными — так людям будет чем себя занять», — выразил мнение депутат.

По его словам, алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья граждан. Хамзаев считает, что нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан, поскольку некоторые теряют меру. Также он планирует направить соответствующий запрос в Минкультуры до конца года о том, чтобы сделать все культурно-досуговые мероприятия бесплатными.

«На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для наших граждан», — добавил он.