В Госдуме предложили ограничить число микрозаймов на человека

Центральному банку РФ предложили ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», ее также поддержали и в «Единой России», пишет газета «Известия».

«Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено», — объяснил необходимость инициативы один из ее авторов — депутат ГД Александр Аксененко.

Отмечается, что заемщиков могут начать проверять на платежеспособность и долговую нагрузку. Предполагается, что такие изменения в законодательстве позволят людям «не загонять себя в долговую яму».

«К предложенным мерам стоит добавить создание системы микрокредитования на основе учреждений с госучастием, где будет существенно снижен процент, под который выдаются такие продукты», — предложил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

Ранее в нижней палате Федерального Собрания уже предлагали ввести полный запрет микрофинансовых организаций в стране, но эта инициатива не была принята из-за риска, что такие организации уйдут в теневой сектор.