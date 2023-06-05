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В Госдуме предложили ограничить число микрозаймов на человека
Центральному банку РФ предложили ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», ее также поддержали и в «Единой России», пишет газета «Известия».
«Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено», — объяснил необходимость инициативы один из ее авторов — депутат ГД Александр Аксененко.
Отмечается, что заемщиков могут начать проверять на платежеспособность и долговую нагрузку. Предполагается, что такие изменения в законодательстве позволят людям «не загонять себя в долговую яму».
«К предложенным мерам стоит добавить создание системы микрокредитования на основе учреждений с госучастием, где будет существенно снижен процент, под который выдаются такие продукты», — предложил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.
Ранее в нижней палате Федерального Собрания уже предлагали ввести полный запрет микрофинансовых организаций в стране, но эта инициатива не была принята из-за риска, что такие организации уйдут в теневой сектор.
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