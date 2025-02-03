В Госдуме предложили обязать маркетплейсы отдавать приоритет отечественным товарам

Депутаты Государственной Думы внесли в нижнюю палату Федерального Собрания проект закона, который должен обязать маркетплейсы показывать российские товары в первых пяти позициях своих каталогов или результатов поиска. Документ размещен в электронной базе ГД.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае принятия новеллы маркетплейсы будут обязаны «обеспечить показ товаров, произведенных в Российской Федерации, на первых пяти позициях в своих каталогах либо при показе предложений по результатам поискового запроса потребителя».

Авторы инициативы уверены, что ее принятие позволит стимулировать развитие российской промышленности, повышая конкурентоспособность отечественных товаров. В результате также должны повыситься занятость населения и налоговые поступления в бюджеты разных уровней.

Критерии отнесения товаров к категории товаров отечественного производства будет определять Правительство страны.

«Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске в топе только отечественная продукция. Покупая ее, каждый из нас вносит вклад в будущее страны. Можно считать это инвестицией. И для покупателей только плюсы», — приводит РИА Новости сказанные журналистам слова одного из авторов проекта — Дмитрия Гусева.

«Более того, так мы сможем заявить о себе на весь мир. Ведь наши маркетплейсы выходят сейчас на международную арену», — выразил уверенность парламентарий.