В Госдуме предложили обязать авиакомпании информировать о задержке рейсов через смс

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в Минтранс и Роспотребнадзор предложение обязать авиакомпании информировать пассажиров об изменениях статуса рейсов с помощью бесплатных смс-сообщений и уведомлений на электронную почту. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

«Считаю необходимым обязать авиаперевозчиков, осуществляющих деятельность на территории РФ, бесплатно информировать пассажиров о любых изменениях статуса рейса, на который они приобрели билеты, посредством смс-информирования и оповещения по электронной почте. Помимо этого, представляется обоснованным усиление административной ответственности за несвоевременное предоставление авиакомпаниями подобных данных или игнорирование обязанности об информировании пассажиров», — говорится в обращении.

По словам Нилова, сегодня многие перевозчики зарабатывают на услугах, которые должны предоставляться по умолчанию.

«Одни устанавливают исключительно платную возможность дозвониться до представителей авиаперевозчика самостоятельно, другие предлагают наиболее эффективные способы предоставления информации в виде получения входящих звонков или смс-оповещения за отдельную плату. Дополнительно усугубляет ситуацию позднее информирование о конкретных рейсах в воздушных гаванях и размещение данных об изменениях, связанных с перелетами, в неочевидных разделах интернет-ресурсов», — отметил он.