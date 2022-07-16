В Госдуме предложили объявить Байдена в международный розыск за конфликт на Украине

Президента США Джо Байдена нужно объявить в международный розыск за «политику спонсирования неонацизма», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, именно политика Байдена привела к развязыванию конфликта на Украине.

«США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию», – цитирует Шеремета РИА Новости.

Политика вмешательства США в суверенные дела государств грозит всему миру, уверен он. «Вся вина в том, что сегодня происходит на Украине, лежит на США», – считает Шеремет.

Напомним, Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.