В Госдуме предложили не считать нарушением наличие до 10% ИИ-контента в студенческих работах

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили не считать автоматическим нарушением наличие до 10% контента, созданного искусственным интеллектом, в студенческих работах при проверке на «Антиплагиате», сообщает РИА Новости.

В обращении на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова парламентарии отметили, что целесообразно рассмотреть возможность установления единого методического подхода, согласно которому показатель ИИ-контента до 10% в системе «Антиплагиат» и аналогичных системах не должен автоматически рассматриваться как самостоятельное основание для недопуска работы, снижения оценки либо вывода о недобросовестности студента.

Такой показатель должен быть основанием для содержательного анализа работы, а не для автоматического применения негативных последствий, подчеркнули депутаты.

Они также предложили, чтобы Минобрнауки России совместно с вузами, экспертным сообществом и разработчиками систем проверки подготовили единые методические рекомендации по учету ИИ-контента в учебных и выпускных работах.

Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит снизить неопределенность для студентов и преподавателей, обеспечить более единообразную практику проверки, избежать автоматических санкций на основании одного технического показателя и сформировать более сбалансированный подход к использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе.