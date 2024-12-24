В Госдуме предложили наказывать за блокирование машин скорой помощи

Зампред Госдумы Борис Чернышов («ЛДПР») обратился к Генпрокурору РФ Игорю Краснову с инициативой введения уголовной ответственности за умышленное затруднение движения автомобилям скорой помощи, включая перекрытие подъездных путей к больницам и медицинским учреждениям, пишет РИА Новости.

«Полагаю целесообразным рассмотреть вопрос об уточнении состава преступления статьи УК РФ «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи» и закрепления в ней уголовной ответственности за умышленное затруднение движения для автомобилей скорой помощи, включая блокирование въездов в больницы и лечебные учреждения», – сказано в документе.

Чернышов также подчеркнул, что текущие штрафные санкции и временное лишение водительских прав не являются достаточным сдерживающим фактором для нарушителей. По словам депутата, за последнее время было возбуждено лишь несколько уголовных дел при соответствующих обстоятельствах, лишь в исключительных ситуациях дела доводились до суда.

«Каждая секунда в таких ситуациях может иметь решающее значение для жизни человека. Существующие меры, такие как штрафы или административные санкции, не стали достаточной преградой для тех, кто сознательно нарушает правила. Мы должны создать более жесткие и четкие нормы, которые бы не оставляли места для сомнений в уголовной ответственности за такие действия», – добавил Чернышов.