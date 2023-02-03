В Госдуме предложили мобилизовать безработных россиян

При мобилизации вместо «ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации» в первую очередь призывать следует безработных, заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, он получает от предприятий обращения с просьбами вернуть из зоны спецоперации ключевых сотрудников, без которых производство «просто встает».

Такая проблема действительно есть, как есть и способ ее «рационально» решить, убежден депутат. «Обсуждали этот вопрос в Талице. У них в центре занятости на учете 53 человека. Среди них: здоровые, крепкие мужики. Безработные. Без денег. Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных «клиентов» центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года по указу Президента Владимира Путина. За этот период с учетом резервистов и добровольцев на службу отправились 318 тыс. человек.