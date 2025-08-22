В Госдуме предложили лишать прав за повторное незаконное использование знака «Инвалид»

В России могут ввести лишение водительских прав за повторное незаконное использование знака «Инвалид» на автомобиле. С такой инициативой выступили председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его заместитель Михаил Терентьев. Об этом Нилов сообщил в своем Телеграм-канале.

Нилов отметил, что действующий штраф в размере 5 тыс. руб. за подобное нарушение не является достаточной мерой воздействия, а отдельная ответственность за повторное использование знака в Кодексе об административных правонарушениях отсутствует.

Депутаты предложили внести изменения в статьи 3.5 и 12.4 КоАП. В случае одобрения законопроекта водителям за повторное незаконное использование знака «Инвалид» будет грозить штраф в размере 15 тыс. руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Для должностных лиц наказание составит 40 тыс. руб., для юридических – 1 млн руб. Предмет правонарушения при этом будет подлежать конфискации.

Авторы инициативы также предлагают увеличить штраф за первое нарушение: несознательным водителям придется заплатить 7,5 тыс. руб. вместо действующих 5 тыс. руб.

Законопроект уже направлен в правительство для получения заключения.

Напомним, что с 1 января 2021 года в России разрешения на льготы водителям с инвалидностью начали выдавать в электронном виде. Для получения документа водитель или его представитель должен зарегистрироваться в Федеральном реестре инвалидов через сайт госуслуг или в МФЦ. При этом в систему можно внести только одно транспортное средство.

Однако наличие электронной отметки не отменяет обязательного размещения специальной наклейки на автомобиле. Без нее транспортное средство может быть эвакуировано на штрафстоянку.