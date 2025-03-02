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Общество 2 марта 2025 12:43

В Госдуме предложили компенсировать работникам использование личной техники

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В Госдуме предложили компенсировать работникам использование личной техники
Фото: © «Татар-информ»

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект об обязательных выплатах работнику при использовании им в своей деятельности личной техники. Об этом сообщает ТАСС.

В документе предлагается дополнить соответствующую статью Трудового кодекса РФ положением, согласно которому «работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника» при использовании им личного оборудования в ходе выполнения должностных обязанностей.

По словам авторов инициативы, она направлена на обеспечение справедливого подхода к возмещению затрат сотрудников, а также на гармонизацию трудового законодательства.

Среди дополнительных финансовых затрат сам Нилов упомянул расходы на интернет-трафик, амортизацию устройства, приобретение необходимого для работы программного обеспечения и лицензий.

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