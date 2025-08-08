В Госдуме предложили использовать детские SIM-карты для защиты от мошенников

Детские SIM-карты могут стать дополнительным инструментом защиты младшего поколения от различных угроз, в том числе от мошенников. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, его слова приводит РИА Новости.

Такие SIM-карты способны предотвратить ситуации, когда дети под влиянием злоумышленников отдавали семейные накопления, раскрывали личные данные или становились жертвами шантажа и угроз, а также попадали в руки преступников.

Толмачев отметил, что важной функцией детских SIM-карт является ограничение доступа к контенту, способному нанести вред психике ребенка. В настоящее время, уточнил депутат, у мобильных операторов существуют детские тарифы, которые частично предусматривают родительский контроль над потребляемой информацией, однако эта мера, по его мнению, не является полноценной.

Он подчеркнул, что внедрение детских SIM-карт позволит закрыть существующие пробелы в защите детей и снизить риски, с которыми они могут столкнуться в цифровой среде.