В Госдуме разработали законопроект о школьных выплатах перед 1 сентября

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Депутаты Государственной Думы разработали законопроект, предусматривающий ежегодную выплату одному из родителей школьников в преддверии нового учебного года. Размер выплаты предлагается установить на уровне прожиточного минимума. Документ уже направлен на заключение в правительство и имеется в распоряжении ТАСС.

Авторами инициативы выступили депутаты из разных фракций: глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, глава комитета палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Проживающий на территории РФ один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), имеющих гражданство Российской Федерации, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей) имеют право на получение раз в году денежной выплаты в связи с началом учебного года», – говорится в тексте законопроекта.

Сейчас прожиточный минимум в целом по стране составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250 рублей, для детей – 17 201 рубль. Авторы инициативы предлагают выплачивать эту сумму на каждого школьника в семье.