news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 июля 2025 15:16

В Госдуме предложили дать ветеранам СВО право на бесплатное второе образование

Читайте нас в
Телеграм

Нужно разрешить участникам СВО бесплатно получать второе высшее или профессиональное образование. Об этом заявили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Дмитрий Гусев, уточнив, что инициатива была разработана по поручению Президента России Владимира Путина. Их слова приводит «NEWS.ru».

Депутаты считают, что мера поможет бойцам, вернувшимся с фронта, адаптироваться к мирной жизни, особенно если прежняя работа стала невозможна из-за ранений или других причин.

Миронов заявил, что закон даст возможность ветеранам освоить новую профессию и уверенно смотреть в будущее. Он подчеркнул, что государство должно поддерживать своих защитников.

Гусев напомнил, что сейчас бесплатно получить второе высшее можно лишь в области искусств или военной сферы. По его словам, такое ограничение не учитывает реальные потребности бойцов и мешает их переобучению. Законопроект, по его мнению, исправляет эту несправедливость.

Парламентарий отметил, что документ даст возможность ветеранам выбрать любое направление без затрат, а государство тем самым покажет свою благодарность и поддержку тем, кто защищал страну.

#ветераны СВО #помощь участникам СВО #высшее образование
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

13 июля 2025