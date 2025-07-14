В Госдуме предложили дать ветеранам СВО право на бесплатное второе образование

Нужно разрешить участникам СВО бесплатно получать второе высшее или профессиональное образование. Об этом заявили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Дмитрий Гусев, уточнив, что инициатива была разработана по поручению Президента России Владимира Путина. Их слова приводит «NEWS.ru».

Депутаты считают, что мера поможет бойцам, вернувшимся с фронта, адаптироваться к мирной жизни, особенно если прежняя работа стала невозможна из-за ранений или других причин.

Миронов заявил, что закон даст возможность ветеранам освоить новую профессию и уверенно смотреть в будущее. Он подчеркнул, что государство должно поддерживать своих защитников.

Гусев напомнил, что сейчас бесплатно получить второе высшее можно лишь в области искусств или военной сферы. По его словам, такое ограничение не учитывает реальные потребности бойцов и мешает их переобучению. Законопроект, по его мнению, исправляет эту несправедливость.

Парламентарий отметил, что документ даст возможность ветеранам выбрать любое направление без затрат, а государство тем самым покажет свою благодарность и поддержку тем, кто защищал страну.