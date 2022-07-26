В Госдуме предложили без суда блокировать объявления о сборе средств для противников РФ

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который позволит проводить внесудебную блокировку публикаций с призывами собирать средства для финансирования противника в условиях проведения военной спецоперации.

Поправку предлагается внести в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщается в телеграм-канале комитета.

«Любые попытки призывов и предложений по сбору средств и финансированию противника в условиях специальной военной операции должны оперативно пресекаться. Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге могут идти на содержание украинских боевиков и неонацистов», – заявил председатель комитета Василий Пискарев.

По словам Пискарева, в России зафиксированы случаи сбора средств, которые «в конечном итоге могут идти на содержание украинских боевиков и неонацистов».

«Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма», – уверен депутат.

После окончательной проработки законодательную инициативу рассмотрит комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России для ее внесения в Госдуму.