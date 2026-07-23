В Госдуме предложили бесплатно выдавать справку для бассейна по ОМС

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили бесплатно выдавать медицинское заключение для допуска к бассейну по полису ОМС. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости.

Парламентарии предлагают включить выдачу заключения в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Порядок может включать осмотр терапевта, педиатра или врача общей практики, а также дополнительные обследования, если они предусмотрены санитарными правилами, эпидемиологической ситуацией или медицинскими показаниями.

Авторы инициативы также предложили закрепить право на бесплатное оформление справки для всех застрахованных в системе ОМС при обращении в медучреждение по месту прикрепления либо в иную организацию, участвующую в территориальной программе ОМС.

По мнению депутатов, реализация инициативы снизит финансовую нагрузку на граждан, обеспечит единый подход во всех регионах, повысит доступность плавания для взрослых, а также поддержит профилактическую направленность здравоохранения и массовые занятия физкультурой.