В Госдуме предложили аннулировать иностранные водительские права при нарушении ПДД

Группа депутатов от фракции ЛДПР предложила законопроект о признании недействительными международных и иностранных водительские права в России при нарушении ПДД, сообщает ТАСС. Изменения предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения».

Авторы законопроекта подчеркивают, что сейчас иностранные водительские удостоверения можно использовать в течение года с момента получения вида на жительство или гражданства РФ, а также с даты первой поездки в Россию после получения иностранного права. «Такая отсрочка допускает до управления транспортными средствами водителей, не имеющих соответствующих знаний или не соблюдающих требований на дорогах, которые создают аварийные ситуации», – добавляют они.

По данным авторов проекта, за 2023 год количество ДТП с участием водителей с иностранными правами увеличилось на более чем 6,5%. Пострадавших стало больше на 8,5%, погибших - на 4,5%.

«Водители-мигранты регулярно становятся участниками ДТП. Буквально каждую неделю в России происходят серьезные автомобильные аварии с легковыми такси, за рулем которых оказываются именно иностранцы. Мы не позволим творить беспредел на дорогах. Предлагаем автоматически аннулировать иностранные водительские права мигрантов в случае малейшего правонарушения на дорогах и никакой отсрочки для замены уже не предоставлять, – указал замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.