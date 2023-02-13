В Госдуме предлагают вернуть переход на летнее и зимнее время

Правительство РФ рассмотрит законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время, который на отзыв сенаторам направил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ). Об этом он завил в своем телеграм-канале, прикрепив к сообщению разработанный документ.

Депутат объяснил предлагаемые изменения астрономическими особенностями. «В административных центрах субъектов России​ средний солнечный полдень в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября не должен наступать ранее 13 часов 10 минут местного времени. При таком раскладе закат в самые длинные дни года не будет раньше 22 часов (в среднем по стране), а восход не будет раньше 4:30 утра», – пояснил он.

Сейчас, по словам Матвеева, этому требованию соответствуют только 12 регионов: Приморский край,​ Пермский край,​ Кемеровская область – Кузбасс,​ Алтай,​ Башкортостан,​ Оренбургская область,​ Томская область,​ Алтайский край,​ Забайкальский край,​ Камчатский край,​ Новосибирская область,​ Сахалинская область.

«Что убедительно доказывает необходимость летнего времени», – заключил Матвееев.

Напомним, на постоянное зимнее время Россия перешла в 2014 году. До 2011 года жители дважы в год переводили стрелки часов, затем был период, когда в россияне жили по летнему времени.