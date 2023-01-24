В Госдуме предлагают установить статус «детей спецоперации»

Депутаты дорабатывают и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект об установлении статуса «дети спецоперации». Предполагается, что документ упростит выдачу им различных выплат, предоставление льгот, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«[Документ] позволит правительству и региональным органам власти исходить из нового понятия "дети СВО". Принимать нормативные акты о введении для них льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны… Статус, который признает эту категорию населения, это то малое, что мы можем сделать для детей нашего русского мира», – цитирует его РИА Новости.

Это знаковый для России документ, так как за последние девять лет выросло почти целое поколение детей, «чье детство прошло под разрывы снарядов и угрозы "дерусификации"», добавил он.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля 2022 года – в этот день в обращении к жителям страны о ней объявил Президент РФ Владимир Путин.