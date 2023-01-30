В Госдуме предлагают освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов

Продолжающих работать пенсионеров предлагается освободить от страховых взносов и вывести из системы обязательного пенсионного страхования. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла ЛДПР, проект документа в своем телеграм-канале опубликовал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Тариф страховых взносов, которые уплачивают работодатели за застрахованных сотрудников, одинаков как для работающих пенсионеров, так и других работников. При этом с 2016 года работающим пенсионерам выплачивают пенсии без учета индексации, указывается в пояснительной записке.

У работающих пенсионеров есть возможность увеличить размер выплат при помощи перерасчета по итогам года с учетом заплаченных за это время взносов, но действующие для этого коэффициенты очень маленькие.

Таких пенсионеров депутаты предлагают не относить к застрахованным лицам, что позволило бы каждый год индексировать пенсию и фиксированную выплату к ней. Однако при этом будет утрачен перерасчет размера страховой пенсии, так как работодатели не будут вносить необходимые взносы.