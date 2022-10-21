В Госдуме предлагают оплачивать алименты детям мобилизованных из госбюджета

В Госдуме рассмотрят законопроект о выплатах алиментов за мобилизованных, принимающих участие в спецоперации, и военнослужащих. Документ на рассмотрение внесла фракция ЛДПР, он доступен в думской базе данных. Также инициатива предполагает полное гашение суммы задолженности по алиментам в случае гибели военнослужащего при выполнении задач спецоперации.

Гасить задолженность по алиментам предлагается также в том случае, если у мобилизованного выявят заболевание, полученное при выполнении задач в ходе спецоперации. Введение такой нормы позволит максимально сохранить прежний уровень жизни для детей, уверены депутаты.

Однако с инициативой согласны не все – так, член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина назвала ее неразумной. Одна напомнила, что мобилизованные получают денежного довольствие в размере 195 тысяч рублей в месяц.

«То есть, наши граждане получают денежные средства, и нет такого, что они не имеют средств к существованию или к оплате алиментов на своих детей… Поэтому закрывать алименты за счет бюджетных средств сверх того, что получает мобилизованный, это, как минимум, на мой взгляд, неразумно», – цитирует ее РИА Новости.

Напомним, частичную мобилизацию в стране Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне СВО планируется 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.