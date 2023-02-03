В Госдуме предлагают изменить расчет ЖКУ за вывоз мусора – плата может уменьшиться вдвое

Плату за вывоз мусора предлагается рассчитывать исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу. С такой инициативой выступил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы комитета Светланы Разворотневой министру строительства жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину. Эксперты отмечают, что переход на оплату «по факту» позволит гражданам платить более чем в два раза меньше, а для юрлиц экономия станет еще заметнее, отметили эксперты.

Также депутаты предлагают отменить плату за вывоз мусора для владельцев двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, а также не взимать двойную плату с жильцов, у которых на квартиру зарегистрировано ИП.

Сейчас плата за вывоз мусора рассчитывается на каждую квартиру по нормативам с площади жилья или с человека, которые устанавливают власти каждого региона. Чтобы перейти на механизм расчета платы исходя из количества отходов требуется провести собрание собственников жилья и после договориться с мусорным оператором. Регоператоры в то же время этому сопротивляются, отмечает издание. В случае принятия поправок их обяжут перейти на такую систему.

Эксперты отмечают, что при оплате по факту, то есть по количеству вывезенных контейнеров, люди могут сэкономить более чем вдвое, а юрлица и того больше. Например, торговым центрам вывезти несколько контейнеров заметно дешевле, чем по нормативу с учетом внушительной площади ТЦ.

Отмечается, что расчеты по факту накопления мусора мотивируют жителей вести раздельный сбор отходов, чтобы уменьшить платежи за ТКО.