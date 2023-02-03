В Госдуме предлагают чипировать чиновников, отдыхающих за границей

Предпочитающих отдыхать за границей чиновников необходимо принудительно «чипировать», заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Использовать для этого он предложил российские спутниковые датчики. Применять такую меру, по его мнению, следует только к тем чиновникам, которые выезжают за рубеж «по своим личным делам».

«С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека», – цитирует его РИА Новости.

Депутат призвал провести мониторинг и определить «группу риска» – тех, кто выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых. Оснастить спутниковыми датчиками их предлагается «для их же собственной безопасности». По словам Хамзаева, это необходимо, так как «международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки». Он убежден, что чиновников могут запугать и подвести «под определенные преступления против своей страны».

Напомним, в нескольких российских регионах введен «негласный запрет» на выезд чиновников за границу в период проведения военной спецоперации. Он появился, по данным российских СМИ, после нескольких скандальных ситуаций, связанных с отпусками чиновников на зарубежных курортах. При этом в Татарстане заявляли, что для чиновников запрета на выезд в зарубежные страны нет, впрочем, подчеркивая, что речь идет о рабочих поездках.