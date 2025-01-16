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В Госдуме пояснили, в каких случаях работнику обязаны продлить отпуск
Сотруднику автоматически продлят отпуск, если во время него он был на больничном. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина, чьи слова приводит РИА Новости.
Она отметила, что в случае болезни во время ежегодного оплачиваемого отпуска лучше сразу уйти на больничный. Только в таком случае сотрудник сможет продлить отдых или перенести его на другое время.
«Чтобы добавить дни, достаточно устно предупредить работодателя, что вы ушли на больничный. Листок нетрудоспособности передавать тоже не нужно — о нём в организацию сообщит Соцфонд», – добавила член комитета Госдумы по соцполитике.
Он подчеркнула, что, согласно ТК РФ, работодатель не может отказаться продлевать или переносить отпуск из-за больничного. Причем пособие по временной нетрудоспособности выплатят в любом случае.
Также в случае переноса отпуска работнику не надо возвращать отпускные. По словам Стенякиной, их пересчитают и учтут в будущей выплате зарплаты.
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