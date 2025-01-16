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Общество 16 января 2025 11:49

В Госдуме пояснили, в каких случаях работнику обязаны продлить отпуск

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Сотруднику автоматически продлят отпуск, если во время него он был на больничном. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина, чьи слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что в случае болезни во время ежегодного оплачиваемого отпуска лучше сразу уйти на больничный. Только в таком случае сотрудник сможет продлить отдых или перенести его на другое время.

«Чтобы добавить дни, достаточно устно предупредить работодателя, что вы ушли на больничный. Листок нетрудоспособности передавать тоже не нужно — о нём в организацию сообщит Соцфонд», – добавила член комитета Госдумы по соцполитике.

Он подчеркнула, что, согласно ТК РФ, работодатель не может отказаться продлевать или переносить отпуск из-за больничного. Причем пособие по временной нетрудоспособности выплатят в любом случае.

Также в случае переноса отпуска работнику не надо возвращать отпускные. По словам Стенякиной, их пересчитают и учтут в будущей выплате зарплаты.

#больничный #отпуск #россияне
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