В Госдуме потребовали объяснить рост цен на школьные товары

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко официальный запрос, в котором выразила обеспокоенность ростом цен на школьные товары в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Останина сослалась на данные аналитического сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», согласно которым стоимость базового школьного набора за июнь-июль текущего года выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и составила 16 219 рублей.

В своем обращении парламентарий попросила проинформировать комитет о причинах роста цен и мерах, принимаемых для стабилизации ситуации. Также она предложила рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки семей с детьми в преддверии учебного года.

Останина подчеркнула, что подорожание школьных принадлежностей может негативно сказаться на материальном положении российских семей, особенно многодетных.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».