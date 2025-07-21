В Госдуме подготовили запрет на кормление бездомных животных возле домов и соцобъектов

В Госдуме разработан законопроект, который вводит запрет на кормление бездомных животных вблизи жилых домов и социальных учреждений. Документ подготовлен рабочей группой по вопросам регулирования обращения с безнадзорными животными и станет частью пакета инициатив, направленных на решение проблемы, об этом сообщает РБК.

Как сообщил депутат от «Единой России» Александр Спиридонов, планируется запретить кормление бездомных животных рядом с больницами, аптеками, школами, детскими садами, культурными и спортивными объектами, а также на территории детских и спортивных площадок. Изначально многоквартирные дома в список не входили, но позже депутаты решили включить и придомовые территории, ссылаясь на понятие из Жилищного кодекса. Регионам будет предоставлено право самостоятельно расширять перечень запрещённых мест.

До 22 июля парламентарии планируют собрать дополнительные предложения по уточнению формулировок, включая возможность добавить в перечень торговые центры. После этого документ будет внесён в Госдуму.

Сопутствующий законопроект предусматривает внесение поправок в КоАП РФ, устанавливающих ответственность за нарушение новых правил. Он будет направлен на заключение в Верховный суд.

Ещё один документ из пакета направлен на пресечение препятствий со стороны граждан при отлове бездомных животных — такие действия планируется квалифицировать как правонарушения.

Также предлагается ввести ответственность за умолчание о наличии бездомных животных на объектах, таких как предприятия и организации.

Рабочая группа была сформирована в начале года после ряда инцидентов с нападениями бездомных собак на людей. В феврале в Думу уже был внесён другой законопроект, который запрещает выпуск животных обратно после отлова. Согласно инициативе, регионы должны будут либо содержать животных в приютах, либо — по истечении установленного срока — принимать решение об их эвтаназии.

Тем временем зоозащитники отмечают, что такая практика неэффективна. По словам координатора фонда «Рэй» Натальи Цветковой, подобные меры уже применялись в 1990-х, но не привели к снижению численности животных.

Специалисты подчёркивают, что наиболее результативной остаётся действующая система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение), позволяющая контролировать популяцию гуманным способом. В пример приводится опыт Нижегородской области, где с 2014 года успешно применяют этот подход, добившись значительного сокращения числа бездомных собак.