В Госдуме поддержали запрет на усыновление детей людьми, сменившими пол

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Поправки в закон о смене пола, запрещающие усыновление детей людьми, сменившими гендер, одобрили сегодня в Комитете Госдумы по охране здоровья. Подробнее об этом рассказала член вышеупомянутого комитета Тамара Фролова.

«Позиция комитета однозначна — брак должен заключаться между мужчиной и женщиной, и никак иначе. Каждый из нас руководствуется принципами и нормами, законодательными и духовно-нравственными, действующими в России. Мы не должны идти по пути европейской деградации и соглашаться с их искаженными нормами», – цитирует депутата «Парламентская газета».

Тамара Фролова Фото: t.me/frolovati

Фролова отметила, что с принятием законопроекта будут аннулироваться заключенные браки граждан, если один из супругов сменит гендер.

«В этом случае мы, в первую очередь, руководствуемся интересами ребенка. Его изъятие от людей, которыми он воспитывается и считает родными, может негативно отразиться на его здоровье. Мы должны свести к минимуму эти риски», — подчеркнула Фролова.

Напомним, законопроект о запрете на смену пола был принят Госдумой в первом чтении 15 июня текущего года. Решение о его окончательном принятии депутаты планируют принять в течение июля, об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Фото: t.me/vv_volodin

Документ внесет правки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», запрещающие медицинское вмешательство, направленное на смену пола человека, в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков.

При этом медицинское вмешательство разрешается при лечении врожденных аномалий формирования пола у детей, но только «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».