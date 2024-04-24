В Госдуме ответили на топ вопросов россиян насчет работы в праздники

В Госдуме ответили на самые популярные вопросы россиян по поводу работы в майские выходные. Так, в палате гражданам напомнили, что в праздники и в выходные работают только в исключительных случаях. Причем работодатель должен издать соответствующее распоряжение и получить письменное согласие работника, который выйдет на смену в государственный день отдыха.

Также в посте уточняется, что работодатель вправе не спрашивать согласие, если вы – творческие работники, сотрудники СМИ и если работа в выходные прописана в вашем трудовом договоре. Такая же норма распространяется на работников непрерывно действующих организаций или если ваша работа связана с ликвидацией стихийных бедствий. Аналогичная ситуация касается людей, чья деятельность связана с необходимым обслуживанием населения и неотложным ремонтом.

Исключения для вышеописанной ситуации составляют инвалиды, женщины с детьми до трех лет, а также родители-одиночки, воспитывающие детей младше 14 лет. Их могут привлечь к работе в праздники, только если такая необходимость не повредит здоровью сотрудника. Также эти работники должны расписаться в документе, что ознакомлены со своим правом отказаться от работы.

Что касается оплаты труда в эти дни, то за работу в выходные (праздники) человеку положен либо день отдыха, либо двойная оплата. Причем, если человек выбирает другой день отдыха, то работу в выходной ему оплатят по «обычному».

Если же гражданин считает, что работодатель нарушил его права, то он имеет право обратиться в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру.