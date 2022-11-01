В Госдуме ответили на идею ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации
Вопрос введения уголовной ответственности за уклонение от мобилизации сейчас уже неактуален, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю, несмотря на очевидный пробел в законодательстве», – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее СМИ сообщили, что депутаты «Единой России» готовятся внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, частичная мобилизация в России проводилась по указу Президента РФ Владимира Путина в период с 21 сентября по 28 октября.