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Ру Тат
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Политика
1 ноября 2022  18:14

В Госдуме ответили на идею ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации

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Вопрос введения уголовной ответственности за уклонение от мобилизации сейчас уже неактуален, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю, несмотря на очевидный пробел в законодательстве», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщили, что депутаты «Единой России» готовятся внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась по указу Президента РФ Владимира Путина в период с 21 сентября по 28 октября.

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