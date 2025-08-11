В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб разъяснила в разговоре с корреспондентом «Татар-информа», кто из россиян имеет право получать двойную пенсию.

«Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а теперь еще ополченцы Донбасса и те, кто заключил контракты с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции. Те самые контрактники, ребята из частных военных компаний в том числе. Если они стали инвалидами, они получают пенсию по инвалидности, а вторая пенсия, например, пенсия по старости или пенсия за выслугу лет, если это силовики», – сказала Бессараб.

Право на двойную пенсию имеют родственники, если гибель связана с боевыми действиями или стала следствием контузии, ранения либо заболевания, полученного в таких условиях.

Например, родители погибшего военнослужащего могут получать пенсию по потере кормильца и пенсию по старости, за выслугу лет или по инвалидности. Вдовы имеют право на пенсию по потере кормильца и пенсию по инвалидности — до вступления в повторный брак. Дети-инвалиды получают пенсию по потере кормильца и пенсию по инвалидности.

Пенсия по потере кормильца или по инвалидности назначается в беззаявительном порядке, добавила Бессараб.

Ранее Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону, тем самым круг россиян, имеющих право на двойною пенсию, увеличился. В частности, право на двойное обеспечение распространяется на участников спецоперации (СВО), заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженными силами (ВС) РФ, если инвалидность получена с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а с 30 сентября 2022 года — в Запорожской и Херсонской областях. Уточняется, что им доступны пенсия по инвалидности со страховой пенсией по старости или с выплатой за выслугу лет.