В Госдуме отреагировали на билеты за 60 тыс. рублей на концерт Кадышевой

Госдума никак не может повлиять на стоимость билетов на концерт певицы Надежды Кадышевой, поскольку поход на концерт не является первичной потребностью населения. Образование цен на билеты происходит исключительно в рамках политики отношений между продавцом и покупателем, сообщил «Татар-информу» депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее стало известно, что стоимость билетов на концерт Надежды и Григория Кадышевых и ансамбля «Золотое кольцо», который состоится в Москве, доходит до 62,5 тыс. рублей.

«Как мы ограничим цены? Это система взаимоотношений между артистом как продавцом услуги и зрителем как покупателем услуги. Есть люди, которые считают нужным за такую услугу столько денег заплатить. Это исключительно система отношений. Как говорится, не хочешь – не бери. Более того, раз билеты продают за такую сумму, значит, есть люди, которые их покупают, люди, которые готовы столько денег отдать. Зачем нам заставлять регулировать их систему отношений? К тому же поход на концерт – это не первичная потребность, не голодовка, это не малоимущие», – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее похожая ситуация разбиралась на примере Большого театра, где билеты стоят тоже дорого.

Федоров также сравнил регулирование цен на концерт с регулированием цен на прогулочные яхты.

«Мы же не будем регулировать цены на прогулочные яхты. Это специфический потребитель, и он считает нужным столько заплатить», – резюмировал парламентарий.