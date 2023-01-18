В Госдуме отклонили законопроект об увеличении МРОТ до 20 тыс. рублей

Государственная дума на пленарном заседании отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагается установить минимальный размер оплаты труда на уровне 20 тыс. рублей в месяц. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что проект был внесен в нижнюю палату российского парламента в августе 2021 года. В августе прошлого года партия внесла в ГД аналогичный закон, однако в нем уже был указан МРОТ в размере 30 тыс. рублей в месяц. Его депутаты еще не рассматривали.