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Ру Тат
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Официальная хроника
18 января 2023  23:34

В Госдуме отклонили законопроект об увеличении МРОТ до 20 тыс. рублей

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Государственная дума на пленарном заседании отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагается установить минимальный размер оплаты труда на уровне 20 тыс. рублей в месяц. Об этом передает РИА Новости. 

Отмечается, что проект был внесен в нижнюю палату российского парламента в августе 2021 года. В августе прошлого года партия внесла в ГД аналогичный закон, однако в нем уже был указан МРОТ в размере 30 тыс. рублей в месяц. Его депутаты еще не рассматривали. 

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