В Госдуме осудили власти Швеции, которые разрешили сжечь Коран в Курбан-байрам

Фото: пресс-служба Государственной думы Федерального собрания РФ.

В Госдуме осудили решение властей Швеции разрешить провести акцию сожжения Корана в день праздника Курбан-байрам. Постановление было принято на пленарном заседании единогласным решением, сказано на сайте нижней палаты российского парламента.

«Власти Швеции дали разрешение, заведомо понимая, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всем мире, разжигание межнациональной розни и ненависти, — говорится в заявлении Госдумы. — Подобные действия разрушают саму основу мира и безопасности, доброжелательных взаимоотношений народов и стран, создают предпосылки для экстремистских проявлений, грубо нарушают цели и принципы Устава ООН».

Депутаты призвали шведские власти принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.

«Осквернение святынь не имеет ничего общего со свободой слова и вероисповедания, с принципами демократии», — заявили депутаты.

Ранее днем в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции состоялась акция сожжения Корана. Ее провел 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, хотя прежде ему было отказано в подобной демонстрации. Комментируя ситуацию, Президент Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением.