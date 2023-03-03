В Госдуме опровергли разработку законопроекта о деятельности ЧВК

Депутаты Госдумы в данный момент не ведут работу над законопроектом, который регламентирует деятельность частных военных компаний, заявил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. Ранее о подготовке проекта сообщалось со слов зампреда Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева.

«Я впервые слышу о том, что у нас такая инициатива прорабатывается. Видимо, журналисты как-то переиначили слова депутата Валеева», – приводит комментарий Картополова «Парламентская газета».

Сам Валеев также отметил, что его заявления поняли неверно – по его словам, хоть вопрос о работе ЧВК и назрел уже давно, ни о какой подготовке законопроекта по их легализации пока речи не ведется. «Я говорил лишь о том, что есть необходимость легализации и правовой регламентации деятельности частных военных компаний, причем говорил неоднократно», – пояснил он.

Попытки легализовать в России ЧВК предпринимались неоднократно. В частности, в прошлом году председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов вносил подобный законопроект на обсуждение, 28 февраля стало известно, что Кабмин его не поддержал.