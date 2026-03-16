В Госдуме опровергли обсуждение налога на выезд россиян за рубеж

Законодательные инициативы о введении сборов с россиян за выезд за рубеж или специального налога не разрабатываются и не обсуждаются. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в комментарии «ТАСС».

Депутат пояснил, что в СМИ была неверно интерпретирована его предыдущая реплика. В связи с этим он решил дополнительно разъяснить свою позицию. По словам Тарбаева, речи о каких-либо законодательных инициативах по введению сборов за выезд россиян за границу или тем более о специальном налоге не идет.

Он также уточнил, что в экспертном сообществе обсуждается возможное реформирование системы финансовых гарантий для граждан, выезжающих за рубеж. Речь, по его словам, скорее идет о переосмыслении существующих механизмов.

Дискуссия стала актуальной после ситуации на Ближнем Востоке, когда возникла необходимость одновременно организовать вывоз большого числа людей. При этом парламентарий подчеркнул, что пока речь идет только об обсуждении на экспертном уровне.