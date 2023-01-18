В Госдуме одобрили штрафы за неправильное обращение с навозом

Профильный комитет Государственной Думы РФ одобрил введение штрафов за неправильное обращение с навозом. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

«За несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства предлагается штрафовать на суммы от 30 тыс. до 450 тыс. рублей», — отмечает агентство.

Почти год назад, в феврале 2022-го, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Минприроды и Минсельхоз согласовать свои позиции по законопроекту о возможности использования отходов жизнедеятельности животных в качестве удобрения.

Позднее, в июле 2022-го, соответствующий федеральный закон «О побочных продуктах животноводства» подписал Президент РФ Владимир Путин. Новелла вступит в силу 1 марта текущего, 2023 года.