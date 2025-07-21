В Госдуме одобрили повышение штрафов за перевозку детей без автокресел

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей в автомобиле без специальных удерживающих устройств, сообщает ТАСС.

Документ был внесён в парламент в марте председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета Игорем Тресковым. Законопроект предполагает увеличение административных штрафов: для водителей — с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей. Изменения вносятся в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

Правительство России поддержало инициативу, однако рекомендовало доработать пояснительную записку, дополнив её расчётами, обосновывающими предлагаемые суммы штрафов. Согласно действующим правилам, дети до 7 лет должны перевозиться в детских креслах или автолюльках.

С 7 до 11 лет на заднем сиденье разрешено использование ремня безопасности, а на переднем — по-прежнему требуется детское кресло. С 12 лет действуют общие требования — обязательное использование ремня на любом сиденье.