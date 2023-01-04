В Госдуме оценили вероятность второй волны мобилизации

Предпосылок к новой волне мобилизации в России нет, заявил депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, еще не все мобилизованные первой волны приступили к выполнению боевых задач. Минимум ближайшие полгода объявлять вторую волну мобилизации «неэффективно», считает он.

«Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — сказал депутат изданию «Чита.Ру».

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября по указу Президента Владимира Путина. С учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 313 тыс. человек. Указа о завершении мобилизации не было, однако заявлялось о выполнении поставленных Минобороны задач. На просьбу депутатов издать соответствующий указ Кремль отвечал, что в нем нет необходимости, так как в этом вопросе уже «точка поставлена».