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Ру Тат
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Политика
19 января 2023  08:41

В Госдуме оценили перспективу призыва срочников с 21 года уже этой весной

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Вероятность того, что на срочную службу уже этой весной призовут жителей с 21 года, а не с 18 лет как обычно, является крайне низкой, так как пока для этого не готова законодательная база, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он ответил на вопрос о том, как планы по изменению призывного возраста скажутся на предстоящем весеннем призыве.

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее предложил поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу до 30 лет. В Госдуме заявили, что это может быть сделано уже в этом году. В Кремле подчеркивали, что Президент Владимир Путин эту инициативу поддержал, однако все детали призвали уточнять в Минобороны.

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