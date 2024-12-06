В Госдуме оценили назначение Хинштейна губернатором Курской области

Назначение Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области стало неожиданностью. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«Для меня это решение было очень неожиданно, потому что Александр Евсеевич эффективно руководил комитетом по информационной политике в Госдуме. И для него это серьезное назначение. Не могу сказать, что в данном моменте это какая-то награда, нет, это очень серьезное задание», – сказал парламентарий в беседе с «Радио 1».

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна главой российского региона. До этого он возглавлял комитет Госдумы по информационной политике. Хинштейн был депутатом нижней палаты парламента пяти созывов.