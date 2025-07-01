В Госдуме объяснили, при каких условиях россияне могут оформить две пенсии сразу

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В 2025 году российское законодательство позволяет одновременно получать две пенсии лишь ограниченному кругу граждан. Такая возможность предусмотрена только в особых случаях и требует документального подтверждения. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Алексей Говырин, передает RT.

По словам парламентария, данное право предоставляется, например, инвалидам, получившим травму во время военной службы. Они могут одновременно получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.

Кроме того, отметил Говырин, на одновременное получение выплат могут рассчитывать вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также родители, находившиеся на иждивении погибшего. В таких случаях допускается совмещение пенсии по потере кормильца со страховой пенсией по старости или социальной пенсией по инвалидности.

Для оформления двух пенсий гражданин должен подать заявление и предоставить подтверждающие документы. Каждое обращение рассматривается индивидуально, при этом важно, чтобы основания для назначения обеих пенсий были юридически обоснованы и не выходили за рамки компетенции соответствующих ведомств.