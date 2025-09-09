news_header_top
Общество 9 сентября 2025 13:32

Депутат Фаррахов раскритиковал идею о бесплатной выдаче продуктов нуждающимся

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вероятность принятия законопроекта о выдаче нуждающимся бесплатных продуктов в России очень низкая. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Ранее с такой инициативой выступил депутат ГД Сергей Миронов. По его словам, нужно установить в продуктовых магазинах и супермаркетах специальные полки с бесплатными товарами с истекающим сроком годности для пенсионеров и малообеспеченных граждан. Парламентарий подчеркнул, что выдавать такие товары нужно на основании пенсионного удостоверения или документов из органов соцзащиты о сложном финансовом положении семьи.

«Во-первых, депутат Сергей Миронов предлагает выставлять на специальных полках продукты с истекающим или истекшим сроком годности, что, как мне кажется, выглядит унизительным. Во-вторых, сегодня во всех супермаркетах продукты, у которых истекает срок годности, уже продают с хорошей скидкой. В-третьих, понятие "нуждающийся" требует уточнения. Что именно имел ввиду Миронов?» – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что нуждающимся необходимо оказывать финансовую поддержку, которая позволит им приобретать хорошие продукты, в том числе по льготной цене.

