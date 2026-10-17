Депутат ГД объяснил, кто может получить субсидию на оплату ЖКУ

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Россияне могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают максимально допустимую долю дохода семьи, установленную в регионе. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

По словам депутата, федеральный стандарт максимально допустимых расходов на коммунальные услуги составляет 22% от совокупного дохода семьи. При этом регионы вправе снижать этот порог. Например, в Москве он установлен на уровне 10%.

Право на субсидию имеют собственники жилья, наниматели по договорам социального найма, члены жилищных кооперативов и арендаторы частного жилья. Для получения выплаты необходимо иметь российское гражданство, постоянную регистрацию и не иметь подтвержденной судом задолженности по оплате ЖКУ за последние три года.

«Ко мне на приемы приходят люди, которые годами платят за коммуналку больше, чем могут себе позволить. Пенсионеры, многодетные, семьи с одним кормильцем, и никто не говорит им, что часть этих денег можно вернуть. Субсидия – законный механизм, который позволяет платить за ЖКУ не больше определенной доли дохода. И если вы эту долю превышаете, государство возвращает разницу», – сказал Свищев.

Он также пояснил, что временные финансовые трудности и задолженность за несколько месяцев сами по себе не означают автоматического отказа в субсидии.

В качестве примера парламентарий привел семью с ежемесячным доходом 60 тыс. рублей, которая тратит на ЖКУ 15 тыс. рублей. При московском пороге в 10% допустимые расходы составят 6 тыс. рублей, а разница в 9 тыс. рублей может быть компенсирована субсидией.

По словам Свищева, заявление на получение выплаты можно подать через портал «Госуслуги». Часть необходимых документов запрашивается автоматически. Заявителю нужно подтвердить сведения и предоставить квитанцию за последний месяц.

Срок рассмотрения заявления составляет десять рабочих дней. Если документы поданы с 1-го по 15-е число месяца, субсидию назначают с первого числа этого же месяца. Выплату предоставляют на шесть месяцев, после чего ее можно продлить.