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Общество 6 февраля 2025 15:46

В Госдуме объяснили, когда пенсионеры могут не платить налог за автомобиль

Российские пенсионеры могут быть освобождены от уплаты транспортного налога, если мощность двигателя автомобиля не превышает 150 лошадиных сил. Об этом напомнил депутат Государственной Думы РФ Никита Чаплин, сообщает портал News.ru.

Парламентарий уточнил, что соответствующая льгота действует в большинстве регионов страны, но конкретные условия определяются на уровне субъектов Федерации.

«<...> региональные власти самостоятельно определяют размер льгот или их отсутствие. Однако в большинстве субъектов РФ пенсионеры могут рассчитывать на освобождение от уплаты транспортного налога при владении автомобилем мощностью до 150 лошадиных сил или на существенные скидки по его оплате», – пояснил Чаплин.

Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб констатировала, что повышение пенсионного возраста – общемировая тенденция, вызванная старением населения. Возможность его снижения может быть рассмотрена при введении новых налогов и активной роботизации, предположила она.

#пенсионеры #транспортный налог
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