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В Госдуме объяснили, когда дачникам не придется платить налоги на бани и сараи
В некоторых случаях дачники могут не платить налоги на бани, сараи и туалеты, находящиеся на участках. В каких именно, уточнил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
По его словам, платить налоги на такие строения нужно, если они относятся к хозяйственным постройкам — с фундаментом, прочно связывающим их с землей.
«Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т.д.) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны», — заметил депутат.
Как добавили в Росреестре, если строение имеет фундамент и все признаки капитального объекта, то сарай, баня или туалет должны быть зарегистрированы.
«Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом», — отмечает депутат.
Гаврилов напомнил, что по Налоговому кодексу дачники освобождаются от налога на одну хозяйственную постройку, возведенную на личном участке. Для этого ее площадь не должна превышать 50 кв. метров.
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