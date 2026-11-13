news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 ноября 2026 08:30

В Госдуме объяснили, как потребовать перерасчета за недостаточно горячую воду

Читайте нас в
В Госдуме объяснили, как потребовать перерасчета за недостаточно горячую воду
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Перерасчет за недостаточно горячую воду из крана можно потребовать, если ее температура в дневные часы опускается ниже 57 градусов. Об этом напомнил заместитель председателя Комиссии Государственной Думы РФ по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский, передает РИА Новости.

В многоквартирном доме температура горячей воды должна составлять от 60 до 75 градусов. В светлое время суток отклонения не могут превышать трех градусов, а с полуночи до пяти часов утра – пяти градусов.

«За каждые три градуса отклонения сверх допустимого предела плата снижается на 0,1% за каждый час нарушения. Если же температура горячей воды опускается ниже 40 градусов, за соответствующий период ее потребления применяется тариф на холодную воду», – пояснил депутат.

При этом парламентарий уточнил, что для получения перерасчета следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, зафиксировать нарушение, зарегистрировать заявку и потребовать проведения замеров температуры воды с составлением соответствующего акта. Проверку УК обязана назначить максимум через два часа с момента обращения, если не было согласовано иное время.

На основании зафиксированного нарушения собственник квартиры вправе потребовать перерасчет у исполнителя коммунальной услуги – управляющей или ресурсоснабжающей организации (в зависимости от того, с кем заключен договор). При отказе в перерасчете или длящемся нарушении можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию или надзорные органы, подчеркнул Якубовский.

Ранее «Татар-информ» сообщал, за какие нарушения можно потребовать перерасчет платы за ЖКУ.

читайте также
Россиянам рассказали, за какие нарушения можно потребовать перерасчет ЖКУ
#горячая вода #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Снежный покров ляжет в Татарстане к началу декабря – синоптик

Снежный покров ляжет в Татарстане к началу декабря – синоптик

12 ноября 2026
Макрон отреагировал на идею стать переговорщиком от ЕС

Макрон отреагировал на идею стать переговорщиком от ЕС

13 ноября 2026
Новости партнеров