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Общество 10 сентября 2026 08:29

В Госдуме объяснили, как получить пенсию в 100 тыс. рублей

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что для получения пенсии в 100 тыс. рублей необходимо на протяжении всей трудовой деятельности получать высокую зарплату, сообщает «Лента.ру», передает РИА Новости.

Парламентарий пояснила, что в соответствии с конвенцией Международной организации труда пенсия должна составлять 40% от утраченного заработка. Если 100 тыс. рублей – это 40%, то для такой выплаты нужно всю жизнь получать высокую зарплату.

Альтернативой Бессараб назвала участие в программах долгосрочных сбережений. По ее словам, государство дополнительно помогает положить 360 тыс. рублей на долгосрочный счет, что позволяет увеличить пенсию. Депутат также подчеркнула важность работы «в белую» и по договору с работодателем, чтобы он как налоговый агент в полном объеме отчислял страховые взносы за весь период трудовой деятельности.

#пенсия #депутат
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