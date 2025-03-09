В Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации
Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тыс. рублей, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), чьи слова приводит РИА «Новости».
Он напомнил, что повышение ожидается уже в марте 2025 года.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщал, что в октябре военные пенсии повысили на 5,1%, однако реальная инфляция по итогам года составила 9,5%, то есть выше прогноза.
В связи с этим Президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно увеличить военные пенсии. В итоге власти подготовили корректировки закона, согласно которым военные пенсии увеличат еще на 4,4%.