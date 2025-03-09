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Общество 9 марта 2025 17:05

В Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации

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Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тыс. рублей, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), чьи слова приводит РИА «Новости».

Он напомнил, что повышение ожидается уже в марте 2025 года.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщал, что в октябре военные пенсии повысили на 5,1%, однако реальная инфляция по итогам года составила 9,5%, то есть выше прогноза.

В связи с этим Президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно увеличить военные пенсии. В итоге власти подготовили корректировки закона, согласно которым военные пенсии увеличат еще на 4,4%.

#пенсии #индексация #Госдума
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