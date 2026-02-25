В Госдуме назвали самые высокооплачиваемые профессии

Профессия сварщика возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых в России в начале 2026 года благодаря совокупности факторов, включая кадровый дефицит и высокие требования к квалификации. Об этом в беседе с RT сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Здесь сошлось сразу несколько факторов. Первое и самое главное – это колоссальная потребность строительной отрасли в таких специалистах. Второй фактор – это острейший дефицит кадров. За долгие годы у нас сформировался перекос в сторону высшего образования, а рабочие профессии считались непрестижными. И третье – это сложность самой профессии. Хороший сварщик высокого разряда, который работает со сложными материалами, на уникальных объектах, с дорогостоящим оборудованием, стоит дорого. Работодатели готовы платить», – пояснил парламентарий.

Помимо сварщиков, в стране сохраняется высокий спрос на инженерные специальности, медицинских работников и IT-специалистов узкого профиля. «Стране нужны инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, специалисты по робототехнике и автоматизации производств. На втором месте – медицинские работники. Дефицит врачей, особенно терапевтов, педиатров, хирургов, а также среднего медицинского персонала сохраняется уже много лет», – отметил Панеш.

В сфере информационных технологий востребованы специалисты по искусственному интеллекту, кибербезопасности, анализу больших данных и робототехнике. Также депутат обратил внимание на потребность в педагогах и квалифицированных рабочих: токарях, фрезеровщиках, операторах станков с ЧПУ, слесарях, монтажниках и швеях.

«Это та самая основа экономики, которая создает реальный продукт… Также сохраняется высокий спрос на работников транспорта и логистики: водителей, курьеров, логистов, специалистов по внешнеэкономической деятельности», – добавил собеседник RT.

В заключение Панеш подчеркнул, что рабочие профессии сегодня дают россиянам возможность стабильного заработка и востребованности на рынке труда.

