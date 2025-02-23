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Экономика 23 февраля 2025 14:45

В Госдуме назвали самые стабильные инструменты для инвестирования

Рублевые финансовые инструменты, в отличие от долларовых накоплений, в частности, ИИС, помогут зафиксировать выгодную доходность на несколько лет вперед, обеспечивают сохранность капитала и приносят стабильный доход, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ), чьи слова приводит РИА «Новости».

Он также напомнил, что, пользуясь ИИС, гражданин может вернуть 13% налога. Однако индивидуальный инвестсчет – это про накопления вдолгую, поэтому короткие деньги лучше положить на депозиты, отметил парламентарий.

Также огромный дисконт имеют облигации федерального займа (ОФЗ), с помощью которых человек может зафиксировать выгодную доходность на несколько лет вперед*.

*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#инвестиции #Госдума
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