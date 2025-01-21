В Госдуме назвали решенным вопрос с захоронением Ленина

Вопрос с захоронением первого председателя Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Ленина решенный. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Если кого-то интересует, почему, где, что и как, на это давно ответили. Захоронен, исходя из традиции захоронения, ниже двух метров от уровня земли. Решение было принято съездом народных депутатов», – сказал Ющенко NEWS.ru.

Парламентарий добавил, что эта тема регулярно поднимается «с целью дестабилизации общества». Он добавил, что фигура вождя служит символом борьбы трудового народа.

Владимир Ленин возглавлял партию большевиков, совершившую Октябрьскую революцию в 1917 году. С тех пор и вплоть до своей смерти он возглавлял правительство Советской России. 21 января отмечается день памяти Ленина, он скончался 21 января 1924 года.